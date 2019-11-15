Клинцы, Брянская область, 15 ноября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Клинцовская епархия Брянской митрополии выразила сочувствие и соболезнование пострадавшим в ДТП в Клинцах 13 ноября. Там вечером на пешеходном переходе священник сбил беременную женщину, когда она вместе с дочерью переходила проезжую часть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами.1861

В епархии заявили, что епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир «усердно молится о здравии и благополучии претерпевших и продолжающих претерпевать страдания в результате этого трагического происшествия». Священнослужители считают, что в аварии не было злого умысла или грубого нарушения правил дорожного движения — водитель был трезв, а пешеходный переход находится в слабоосвещённом месте.

«Сообщаем, что решение о мерах канонического характера по отношению к данному священнику будет принято по результатам расследования данного происшествия компетентными органами», — говорится в официальном сообщении епархии.

По данным телеканала «Городской», ДТП произошло около 18:00 на улице Ворошилова в Клинцах. 39-летнюю женщину сбил 57-летний водитель автомобиля Hyundai Grand Starex. В правоохранительных органах об аварии не сообщается.