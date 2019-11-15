Сеул, 15 ноября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor начнёт серийное производство новейших пикапов Santa Cruz на своём заводе в США. Инвестиции в проект оцениваются в 410 млн долларов, которые будут направлены на расширение производственных мощностей, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

HappyMidnight Hyundai Motor Company. Сеул

Завод в Алабаме начнёт свою работу в 2021 году и будет выпускать пикапы исключительно для рынка США. Для расширения производства будут наняты 1200 человек, отметили в компании. Выпуск пикапов должен стать одним из драйверов роста продаж Hyundai, так как именно пикапы — одни из самых популярных автомобилей в США, особенно в южных штатах.

Отмечается, что Hyundai Santa Cruz будет иметь рамочную конструкцию и получит несколько вариантов привода и салона. В компании рассчитывают составить конкуренцию уже существующим Toyota Tacoma и Ford Ranger.