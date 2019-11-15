Москва, 15 ноября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В московской квартире обнаружили трупы солистки рок-группы «Манёвры» Надиры Садыковой и её матери Раны Садыковой, передаёт агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Отмечается, что тела двух женщин, 1975 и 1952 годов рождения, пролежали в квартире несколько месяцев. Жилище вскрыли спасатели и полиция, оно было заперто изнутри.

Сотрудники правоохранительных органов увидели в жилище привязанную к кастрюле верёвку с петлёй и пустые блистеры от фенозепама.

Об исчезновении женщин сообщил полиции 70-летний родственник.