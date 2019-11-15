Киев, 15 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Никто не сделал так много для развала большинства «Слуги народа», как сами депутаты этой фракции, — заявил сегодня, 15 ноября, политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя последние скандалы в политической силе Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно — фракция «Слуга народа» решила исключить из своих рядов двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники уточняют, что Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов. Скороход накануне публично обвинила власть в задержании своего мужа из-за якобы ее голосования по продаже земли вопреки позиции фракции.

«Слуги» полностью повалили информационную кампанию. Исключаете кого-то из фракции и не объясняете почему. Молчите. А эти депутаты сейчас дают комментарии», — отмечает Раимов.

Также эксперт напоминает, что уже есть подтверждения зарплат в конвертах, есть подтверждения давления на фракцию.

«Фракция трещит по швам», — делает вывод политтехнолог.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября спикер Рады и один из лидеров «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что скандалы не являются признаком развала фракции.

«Фракция большая, такой фракции никогда не было в Раде — на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии», — отметил Разумков.

5 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у оппонентов партии Зеленского стоит цель развалить коалицию.

«Все началось с наших заявлений о законах про деоффшоризацию и деолигархизацию. Чем ближе к голосованию — тем больше будет вони. Кому это выгодно — понятно и так», — подчеркнул Арахамия.