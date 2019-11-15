Москва, 15 ноября, 2019, 13:05 — ИА Регнум. МЧС России вышлет авиацию для тушения пожара на Сухумском перевале 15 ноября. Об этом сообщил в беседе со Sputnik глава МЧС Абхазии Лев Квициния.

«Я только что разговаривал с коллегами из России, и мы пришли к тому, что сегодня приступим к тушению пожара на Сухумском перевале с помощью авиации. Все согласовано, ждем в ближайшие часы авиацию», — отметил Квициния.

По словам главы МЧС республики, сейчас пламенем охвачено примерно сто гектаров площади. Горят опавшие на землю сухие листья и трава.

«Мы опасаемся только того, что поднимется ветер и начнется верховой пожар, но пока этого, к счастью, не произошло», — сказал министр.

Квициния указал, что на тушение пожара на Сухумском перевале понадобится 1−2 дня. Абхазская сторона берет на себя обеспечение топливом российской спецавиации.

Добавим, что сейчас в Абхазии сухая и теплая погода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли, так как требовалась спецавиация.

11 ноября Кивицния облетел на вертолете место пожара, после чего обратился к МЧС РФ с просьбой оказать помощь в тушении пожара в труднодоступной горной части страны.

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