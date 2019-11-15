Таллин, 15 ноября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Эстонии нужно брать на государственную службу больше русскоязычных граждан, причем это поможет развитию самого государства. Такое заявление 15 ноября сделал в интервью радио ERR эстонский министр государственного управления Яак Ааб.

Estonian Presidency of the Council of the European Union Яак Ааб

«Для развития эстонского государства очень важно, чтобы русскоязычные люди более активно участвовали государственной службе», — сказал чиновник.

Ааб отметил, что в Эстонии проживает около 30% русскоязычного населения, в то время, как на госслужбе его представителей только 10%, а это говорит о том, что есть потенциал увеличить их число в госорганах.

Он также рассказал, что на госслужбе есть много интересных специальностей и призвал всех желающих направлять свои резюме.