Москва, 15 ноября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. 29 декабря в московском клубе Red состоится традиционный новогодний концерт советской и российской рок-группы «Ария». По такому случаю музыканты обычно проводят тематические шоу, перевоплощаясь то в космонавтов, то в музыкантов с танцплощадок СССР.

(сс) Monoklon Группа «Ария»

Организаторы тщательно держат в секрете тематику выступления в этом году.

По информации российского новостного агентства InterMedia, также они пообещали устроить «невероятное шоу» в этом году.

«Любимые песни — «арийские» и не только — прозвучат в этот вечер в необычной аранжировке, и, как всегда ярко и талантливо», — говорится на официальной страничке музыкантов в фейсбуке.