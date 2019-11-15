Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предостерегло чиновников Петербурга от совершения действий, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции, в ходе подготовки и проведения реформы городского общественного транспорта. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба управления.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

Соответствующий документ направлен председателю комитета по транспорту и курирующему это направление в Смольном вице-губернатору Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, к лету 2020 года в Петербурге планируется упразднить большинство коммерческих маршруток, будет отменен 271 маршрут. Вместо них планируется запустить «социальные» маршруты наземного транспорта.

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УФАС отмечает, что власти Петербурга аргументировали планируемую ликвидацию коммерческих перевозок требованиями Закона об организации пассажирских перевозок автотранспортом (220-ФЗ), согласно которому город должен выбрать, по каким тарифам будут работать частные перевозчики. Решение пало на регулируемые тарифы.

«Вместе с тем, 220-ФЗ предусматривает одновременно перевозки как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Также законом предусмотрено, что перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, могут предоставлять льготы на проезд отдельным категориям граждан, а недополученный доход перевозчику должен компенсироваться», — отметили в УФАС.

В связи с планируемой властями Петербурга ликвидацией коммерческих маршрутных автобусных перевозок в антимонопольном ведомстве считают, что это может привести к прекращению работы ряда организаций, занимающихся транспортным обслуживанием. Это в свою очередь станет ограничивающем конкуренцию действием и может привести фактически к установлению запрета на данный вид деятельности.

УФАС напомнило, что срок действия заключенных негосударственными перевозчиками с комитетом по транспорту договоров на перевозку пассажиров по регулярным маршрутам истекает в мае 2020 года. Срок действия аналогичного договора, заключенного с ГУП «Пассажиравтотранс», истекает в 2025 году.

В ведомстве подчеркнули, что транспортная реформа предполагает предъявление дополнительных требований к подвижному составу перевозчиков. Например, использование автобусов не старше 2018 года выпуска. Однако «Пассажиравтотранс» — государственное предприятие, оно не планирует участвовать в конкурсе. Кроме того, частные компании буду вынуждены приобретать автомобили за свой счет, в то время как государственные — за счет бюджета.

«Это возможное нарушение ст.15 Закона о защите конкуренции», — отметили в УФАС по Санкт-Петербургу.

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Добавим, что 1 ноября вице-губернатор Эдуард Батанов заявил «Фонтанке», что ГУП «Пассажиравтотранс», занимающийся социальными автобусными перевозками, в течение пяти лет может превратиться в акционерное общество. Транспортная реформа в Петербурге — ликвидация всех маршруток, запланированная на лето 2020 года — может оказаться действием в интересах будущего АО.