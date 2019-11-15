Москва, 12 марта, 2011, 14:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Туркмении Баймырат Ходжамухаммедов на правительственном заседании доложил о проводимой работе в соответствии с заключенными соглашениями по обучению туркменских специалистов за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM.

"В настоящее время в нефтегазовой и химической отраслях Туркмении осуществляются программы по модернизации действующих и созданию новых промышленных объектов, которые оснащаются самыми передовыми технологиями и оборудованием от ведущих компаний мира", - отметил президент Туркмении.

По его мнению, эффективное управление современными производственными комплексами ставит задачу постоянного повышения уровня профессионального мастерства специалистов.

"В этой связи необходимо обратить особое внимание на своевременную подготовку национальных кадров, которым в перспективе предстоит работать на новых предприятиях топливно-энергетического комплекса страны. Для успешного решения этой задачи следует использовать все имеющиеся возможности для налаживания плодотворного сотрудничества с ведущими отраслевыми вузами зарубежных стран", - резюмировал глава Туркмении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году 2746 юношей и девушек из Туркмении отправились на обучение в ряд ведущих зарубежных вузов РФ, США, многих европейских стран, Китайской Народной Республики, Турции, Малайзии, Украины, Индии и ряда других государств мира. В частности, в прошлом году чести обучаться в российских вузах удостоились более 200 человек из Туркмении. Среди специальностей, предложенных туркменским студентам - менеджмент, геология, прикладная математика и информатика, ветеринария, технология пищевой промышленности, электроэнергетика, машиностроение, юриспруденция и т.д. Вузы, в которых обучаются студенты из Туркмении, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Новосибирске, Воронеже, Тамбове, Костроме, Твери, Томске, Саратове, Астрахани.