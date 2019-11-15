На полигоне под Лугой впервые применят самый мощный в мире миномёт
Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области в честь Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, состоится демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО). Она пройдет 16 ноября на полигоне «Лужский».
Здесь будут представлены практически все артиллерийские системы, стоящие на вооружении российской армии. В частности, в ходе стрельб впервые на Лужском полигоне будет применен самый мощный в мире 240-мм миномёт «Тюльпан».
"В ходе учебного боя будут применены миномёты «Поднос», «Сани», «Тюльпан», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Акация», «Гвоздика, «Нона», буксируемые орудия Д-30, «Мста-Б», «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», борьбу с бронированными целями будут вести противотанковые пушки «Рапира» и «Спрут», а также противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», — рассказали в пресс-службе ЗВО.
Впервые в учебном бою будет применена новейшая САУ «Мста-С» в исполнении 2С19М2, поступившая в войска в 2019 году. Она отличается от предшественников полностью автоматизированным комплексом вооружения.
Кроме того, на исторической площадке полигона будет представлено развитие артиллерии, начиная с 18 века до наших дней, в том числе редкие образцы и прототипы.
День артиллерии был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Выбор даты связан с тем, что 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, которому предшествовала массированная артиллерийская подготовка, подорвавшая способность врага к сопротивлению. С 1964 года, с развитием ракетных войск, праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии.