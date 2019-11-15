Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области в честь Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября, состоится демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО). Она пройдет 16 ноября на полигоне «Лужский».

Mil.ru Самоходный 240-мм миномет «Тюльпан»

Здесь будут представлены практически все артиллерийские системы, стоящие на вооружении российской армии. В частности, в ходе стрельб впервые на Лужском полигоне будет применен самый мощный в мире 240-мм миномёт «Тюльпан».

"В ходе учебного боя будут применены миномёты «Поднос», «Сани», «Тюльпан», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Акация», «Гвоздика, «Нона», буксируемые орудия Д-30, «Мста-Б», «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», борьбу с бронированными целями будут вести противотанковые пушки «Рапира» и «Спрут», а также противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Впервые в учебном бою будет применена новейшая САУ «Мста-С» в исполнении 2С19М2, поступившая в войска в 2019 году. Она отличается от предшественников полностью автоматизированным комплексом вооружения.

Кроме того, на исторической площадке полигона будет представлено развитие артиллерии, начиная с 18 века до наших дней, в том числе редкие образцы и прототипы.