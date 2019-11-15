Москва, 15 ноября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Логика, которой руководствуется правительство РФ — «сберечь побольше сегодня, чтобы потратить завтра», — не работает и тормозит развитие экономики, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений, автор YouTube-канала NewDeal Даниил Григорьев. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профицит федерального бюджета РФ вырос до 3,071 трлн рублей.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

«Поддержание профицита бюджета (который затем превращается в средства ФНБ) является одной из главных идей бюджетной политики России, осуществляемой при помощи бюджетного правила, — сказал Григорьев. — Основная идея состоит в том, что желательно «перестраховаться» в период относительно высоких цен на нефть, складывая излишки выше цены отсечения в резервы, превысившие 8 трлн рублей. Потом, по достижении 7% ВВП, эти средства могут быть вложены в различные инфраструктурные проекты, либо же направлены на борьбу с кризисными явлениями».

Порочность этой логики, как полагает эксперт, состоит в том, что национальная валюта рассматривается как конечный ресурс, который необходимо сберечь сегодня, чтобы потратить завтра. Такая логика не работает для валюты, которую Россия имеет право выпускать — то есть для российского рубля. Отказываясь от вложений в экономику сегодня, по мнению Григорьева, Россия не получает возможностей вложить больше завтра. Напротив, в результате страна оказывается обречена на почти нулевые темпы роста, «плетущиеся далеко позади среднемировых значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства финансов России, профицит федерального бюджета России за период с января по октябрь 2019 года вырос до 3,071 трлн рублей. Доходы бюджета за этот период составили почти 16,67 трлн рублей, включая нефтегазовые доходы в размере 6,676 трлн рублей, а расходы бюджета — 13,598 трлн рублей.