Москва, 15 ноября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Датой для проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина выбрано 19 декабря. Об этом сообщает 15 ноября Daily Storm со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В 2018 году большая пресс-конференция президента прошла 20 декабря и длилась 3 часа 43 минуты. Путин ответил на 66 вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что дата мероприятия определена, оно состоится во второй половине декабря. Впервые российский лидер провел большую пресс-конференцию летом 2001 года.

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