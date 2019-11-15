Ярославль, 15 ноября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. За похороны на болоте мэрия Ярославля должна заплатить жителю Ярославля 25 тысяч рублей. Такое решение вынес суд по иску одного из жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Затопленное кладбище

В апреле этого года у истца умер близкий родственник. Хоронили его на городском кладбище «Осташинское». Условия, в которых происходили похороны, шокировали родных и близких.

Из пояснений стороны истца, фотографий, показаний свидетелей следует, что предоставленный участок был затоплен водой, представлял из себя заболоченную местность, подойти к могиле не представлялось возможным, незадолго вырытая могила подмывалась водой и осыпалась, что не позволило близким должным образом проститься с умершим, достойно провести траурную церемонию прощания, — говорится в решении суда.

Родственники обратились с иском в суд, требуя компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Требования были заявлены к мэрии Ярорславля, МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля» и МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля».

Суд решил, что нести ответственность за безобразие на кладбище должна именно мэрия. Согласно закону о похоронном деле, «человек имеет право на достойное отношение к его телу после смерти, и быть похороненным в соответствии с обычаями и традициями». Действуют и санитарые нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

«Суд считает, что в результате незаконного бездействия мэрии города Ярославля, выразившегося в ненадлежащей организации места захоронения и ненадлежащего его содержания, нарушены личные неимущественные права истца как близкого родственника усопшего на достойное погребение умершего, достойное и уважительное отношение к телу умершего», — говорится в решение суда.

Отметим, что в апреле 2019 года на Осташинском кладбище проходили последние захоронения. Вскоре после этого оно было закрыто из-за отсутствия места. Хоронить ярославцев начали на кладбище в Селифонтово, которое весной также сразу же ушло под воду.

Уже несколько лет власти не могут найти хорошее место под новое кладбище. Проблема с затоплением возникает также не первый год.