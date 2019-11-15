Дамаск, 15 ноября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Дамаск и сирийский народ никогда не согласятся на раздел Сирии, и война не может быть поводом для этого. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в опубликованном 15 ноября интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Сирийский лидер рассказал, что ситуация с курдами на северо-востоке страны не такая, как в Ираке или в Турции. В Сирии в тех регионах большинство представляет арабское население.

«И если кто-то и может говорить о федерализации, то это арабы», — отметил Асад.

Он также подчеркнул, что не все курды требуют независимости или автономии, а проблемы есть только с радикальными, в политическом смысле, представителями данного народа. Асад также заявил, что группы, которые призывают к сепаратизму в Сирии, получают поддержку от США.

Между тем, как заявил сирийский президент, ни власти страны, ни народ не согласятся на раздел Сирии. А утверждения сепаратистов, что ситуация из-за войны изменилась, не могут быть основанием для раздела страны.

«Война — не повод для раздела страны и не дает права на сепаратизм, уничтожение конституции и ослабление государства» — подчеркнул Асад.

Напомним, Асад также заявил, что Дамаск потребует компенсации от США за кражу нефти у Сирии.