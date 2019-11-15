Кызыл, 15 ноября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Власти Тувы обратились к собственнику Каа-Хемского угольного разреза с просьбой не повышать цены на уголь в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, чиновники указывают на низкую платёжеспособность местных жителей и необходимость укрепления стабильности в обществе.

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Глава региона Шолбан Кара-оол отметил, что «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК) может получить существенную выгоду от неповышения благодаря наращиванию объёмов реализации.

Отмечается, что на сегодня республика потребляет более 400 тыс. тонн угля в год, из них 140 тыс. тонн скупается населением. При этом доля ТГРК в объёме продаж снижается: с 427 тыс. тонн в 2014 году до прогнозируемых 310 тыс. тонн в 2019-м. Компания реализует уголь по цене 2754 рубля за тонну, а с учётом доставки до Кызыла — за 3200 рублей.

«На территории региона началась реализация топлива с угольных разрезов Республики Хакасия, где цена за 1 тонну варьируется от 1200 рублей до 2500 рублей в зависимости от его марки и сортировки», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, уголь является социально важным товаром в Туве. Как сообщало ИА REGNUM, более 1,1 тыс. многодетных семей в республике получает топливо бесплатно в рамках проекта «Социальный уголь», которая была разработана для поддержки семей, имеющих пять и более детей.

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