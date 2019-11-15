Анкара, 15 ноября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Согласно данным за август 2019 года, опубликованным Советом статистики Турции, уровень безработицы в стране возрос на 2,9, достигнув 14%. Таким образом, количество безработных турок старше 15 лет достигло 4,65 млн человек, что на 980 тыс. больше показателей аналогичного периода прошлого года. В августе 2019 года, по сравнению с июлем, безработица выросла на 0,1 балла.

Бен Шан. Безработные. 1938

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, прогнозируется, что уровень безработицы без учета сельскохозяйственного сектора возрастет на 3,5 до 16,7%. Среди граждан Турции возрастом от 15 до 24 лет безработными являются 27,4% (рост на 6,6). Что касается возрастной группы от 15 до 64 лет, то здесь уровень безработицы достигает 14,3% (рост на 2,9).

По имеющимся данным, также процентная доля рабочей силы в Турции. Несмотря на то, что в августе 2019 года номинальная численность рабочей силы возросла на 191 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 33,18 млн человек, ее процентная доля снизилась на 0,4 до 53,9%. При этом, касательно мужской части, отмечается регресс на 0,9 до 73,2%, а у женщин, наоборот, рост — на 0,1 до 35%.