Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Иркутская область на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме получила диплом о том, что вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, столь высокую награду Приангарье получило впервые.

Правительство Иркутской области Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры

Известно, что среди показателей, которые учитывались при определении лидеров по темпам развития культуры в стране, были темпы роста бюджета на сферу культуры и показатели исполнения национального проекта «Культура».

Как уже сообщало ИА REGNUM, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум открылся в Петербурге 14 ноября. Его главная тема— «Культурные коды в условиях глобализации».