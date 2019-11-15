Париж, 15 ноября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Картина итальянского художника Бернардино Луини, учителем которого был Леонардо да Винчи, продана на торгах в Париже за €2 300 400. Сообщение об этом опубликовано в Twitter аукционного дома Drouot.

Бернардино Луини. Мадонна с младенцем, святым Георгием и ангелом. Начало XVI века

Нового владельца обрело произведение Луини «Мадонна с младенцем, святым Георгием и ангелом». Эксперты назвали отданную за картину сумму максимальной для картин этого художника.

Луини изобразил маслом на дереве Деву Марию с младенцем Иисусом, святого Георгия с головой убитого дракона и ангела, играющего на лютне. Художник является самым известным среди учеников до Винчи.

Прежде «Мадонной с младенцем» владел немецкий коллекционер, купивший картину в 2017 году на лондонском аукционе Christie's за €200 тыс., уточняет AFP.

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