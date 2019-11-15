Самара, 15 ноября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах и об имуществе своем и своих супругов за 2018 год. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейские не указали в справках информацию о полученном в прошлом году доходе от 7 до 74 тысяч рублей, а также доходах, полученных по основному месту работы супругов от 30 тысяч до 194 тысяч рублей. Кроме этого, в справках не был указан доход от продажи легковых автомобилей в размере от 50 до 270 тыс. рублей.

По данному факту транспортный прокурор внес начальнику Сызранского ЛО МВД России на транспорте представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение данных нарушений находится на контроле Сызранской транспортной прокуратуры.