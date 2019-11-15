Москва, 15 ноября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты препятствует нормализации отношений между Сирией и курдами, заявил президент САР Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По его словам, большая часть курдов — патриоты, поддерживающие Сирию и ее народ, как и другие этнические группы.

«Но эти группы, будь то курдские, арабские или, может быть, другие, действуют по указанию американцев», — отметил Асад.

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После начала Турцией военной операции на севере Сирии появился прогресс в нормализации отношений, Россия играет важную роль в этом вопросе, уточнил он.

«В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооруженные группировки в Сирии», — заявил Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад назвал вооруженный конфликт в САР миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут не напрямую, а опосредованно. США ведут войну со всеми странами за мировое лидерство, не признавая ни одно из государств своим партнером, отметил он.

По его словам, после распада СССР прежний мировой порядок изжил себя, а с моделью однополярного мира тоже есть проблемы из-за того, что такие страны, как Россия, Китай, Индия и другие, укрепляют свои позиции.

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