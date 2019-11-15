Волгоград, 15 ноября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Скульптуру в честь композитора Александры Пахмутовой установили в новом сквере, расположенном на правом склоне поймы реки Царица в Волгограде. Композиция представляет собой юную девочку, играющую на аккордеоне — этот образ выбрал волгоградский скульптор Сергей Щербаков, сообщили 15 ноября в пресс-службе региональной администрации.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Александра Пахмутова

Скульптор запечатлел композитора во времена войны, когда юная артистка играла на аккордеоне для раненых солдат в госпитале Сталинграда. Композицию установили на площадке перед «музыкальной» аллеей из чёрной и белой брусчатки, повторяющей клавиши фортепиано.

Сейчас в сквере имени Пахмутовой подрядчик ведёт монтаж поливочного водопровода, камер видеонаблюдения, устанавливает фонари и лавочки. Скоро здесь высадят около двух тысяч деревьев и кустарников. В сквере предусмотрен переход через детскую железную дорогу на территорию интерактивного музея «Россия — моя история». Глава региона Андрей Бочаров проинспектировал ход работ в сквере.

«Совершенно по-другому раскрывается пространство. Для нас очень важно, как люди здесь всё оценят, потому что в течение следующего года мы должны проработать стратегию дальнейшего развития поймы и центральной части Волгограда, исходя из тех предложений, которые сформирует молодёжь. Предложений много, будем обсуждать», — отметил губернатор.

Работы по закладке сквера имени Александры Пахмутовой начались в августе 2019 года, было проведено открытое голосование. Создание новой общественной зоны проводится по приоритетному региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».