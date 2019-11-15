Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Специальной премией «Меценат года» посмертно наградили Михаила Абрамова, который погиб во время крушения вертолета в Греции. Награду вручал вдове погибшего министр культуры РФ Владимир Мединский 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Виктор Васенин. Пресс-служба Минкультуры России Премия «Меценат года» Михаила Абрамова

Глава министерства культуры при вручении отметил, что был хорошо знаком с Абрамовым и выразил сожаление, что премию не успели вручить меценату лично.

Светлана Абрамова рассказала, что ее супруг был настоящими патриотом.

«Основной его идеей, которая его окрыляла, было то, что памятники древнерусского искусства нужно вернуть домой, в Россию», — сказала она.

Также вдова Абрамова отметила, что в Музее русской иконы, который был открыт ее супругом, можно бесплатно посетить и увидеть, какие памятники искусства он успел вернуть из-за границы.

Как передавало ИА REGNUM, Михаил Абрамов погиб 20 августа. Вертолет, на котором он вылетел из греческого города Галата, задел линию электропередач и упал в море.