Москва, 15 ноября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что угрозы США в отношении Египта в связи с возможным приобретением российских истребителей Су-35, не окажут эффекта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Империализм

«В случае, если угрозы не подействуют, Вашингтон примется за шантаж и подкуп. Обычная американская практика, но уже показавшая свою неэффективность с Турцией», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35. По данным The Wall Street Journal, в письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку c Россией.