Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В связи с завершением пассажирской навигации по малым рекам и каналам Петербурга навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы также завершается в пятницу, 15 ноября.

Mostotrest-spb.ru Гренадерский мост

Это касается Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, пояснили в петербургском «Мостотресте».

"Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября», — добавили на предприятии.

Что же касается трех упомянутых переправ, то их разводка вне периода навигации возможна для пропуска единичных судов, а также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с учетом метеорологической обстановки и технической возможности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году навигация для пассажирских судов началась в Петербурге 12 апреля, а для маломерных судов — 14 апреля. Она продлилась 218 дней, что на два дня меньше, чем в 2018 году.