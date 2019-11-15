Москва, 15 ноября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Соответствующее постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Нововведение коснётся хостелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Также, согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в квартирах не допускается размещение промышленных предприятий и проведение миссионерской деятельности.

«Жилое помещение может быть использовано проживающими в нём на законных основаниях гражданами для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы граждан», — следует из текста документа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, ограничивающий возможность открывать гостиницы и хостелы в многоквартирных жилых домах. Это будет возможно только в том случае, если помещение под мини-отель будет переведено в нежилой фонд и соответствующим образом оборудовано, в том числе системами противопожарной безопасности, а также иметь отдельный вход.