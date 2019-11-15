Курган, 15 ноября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Кургане в ночь на 15 ноября 2019 года в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома погибли два человека. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Место трагедии в Кургане

Трагедия произошла в посёлке Механический в Кургане. После тушения пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух мужчин 1975 и 1952 годов рождения.

Предварительно установлено, что погибшие — проживающие в квартире отец и сын. Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.