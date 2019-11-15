Киев, 15 ноября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. От срыва транзита российского газа через Украину, от полной ликвидации «украинского коридора» выигрывают, прежде всего, США.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

Об этом заявил в рамках конференции для издания «Главред» украинский эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Лишив Украину «трубы», пояснил эксперт, США повысят риски бесперебойных поставок трубопроводного газа в страны Евросоюза.

«Ведь если украинского маршрута не будет вообще, риски, естественно, при этом повысятся. А для поставщиков в Европу сжиженного природного газа, в частности для США, — наоборот, откроется дополнительное окно возможностей. Европа в данной ситуации уж точно ничего не выиграет. Европе, наоборот, было бы выгодно сохранить украинский маршрут транзита как один из действующих маршрутов», — заявил Марунич.

Также он подчеркнул, что и Газпром не рассматривает полный отказ от украинской ГТС, но рассчитывает на нее теперь только в качестве резервного маршрута.

«То есть, как страховку для обходных трубопроводов на случай, если «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», предположим, поломаются. Так что украинская труба — это страховка для них. Это плохо для нас, но для Европы и для Газпрома существование украинской ГТС — это хорошо, как страховка. Европа же заинтересована в стабильных поставках газа», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции в Бразилии президент России Владимир Путин заявил, что с учетом всех нынешних обстоятельств риск прекращения транзита через Украину существует. В частности, глава России назвал бредом и обострением и так непростой ситуации подачу «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж новых исковых требований к Газпрому, а также напомнил, что до завершения нынешнего контракта Украина должна успеть имплементировать энергетическое законодательство европейских стран. Он в очередной раз напомнил, что Россия готова продавать газ «напрямую» и даже дешевле, чем Украина сейчас платит за реверсные поставки.

Ранее эксперты объясняли, что сценарий «резервной» трубы для Украины самый катастрофический из всех — «потому что в таком случае придется получать транзит от случая к случаю и постоянно держать трубу в аверсном режиме, держать технологический газ и поддерживать работоспособность ГТС».