Лондон, 15 ноября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Единственный экземпляр спорткара Lamborghini Zagato Raptor будет продан на аукционе RM Sotheby's Abu Dhabi 30 ноября. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Lamborghini Zagato Raptor

По оценкам специалистов, спорткар будет продан за сумму от 1 до 1,4 млн долларов. При создании этого концепта было использовано оборудование автоматизированного проектирования Zagato, поэтому его облик получился таким футуристичным. Стоит отметить, что одна из первых моделей, спроектированная в цифровом виде. Причем создано авто было всего за три с лишним месяца.

Необычный внешний вид Lamborghini Zagato Raptor был создан под руководством Нори Харады. Самым удивительным в этой модели является то, что в ней полностью отсутствуют двери, а попасть внутрь авто можно за счет откидной передней части кузова.

Автомобиль получил 5,7-литровый мотор V12 492 PS Diablo VT мощностью 485 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой». Привод у модели 4×4.

С 0 до 100 км/ч Zagato Raptor разгоняется менее чем за 4 секунды. При этом максимальная скорость авто равна 322 км/ч.

Ранее сообщалось, что на аукционе RM Sotheby's будет продан уникальный экземпляр Lamborghini Concept S.

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