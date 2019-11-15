Москва, 15 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Законопроект о праве Центробанка устанавливать порядок, по которому банки или некредитные организации будут выдавать гражданам сведения об их доходах, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

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Речь идет о предоставлении гражданам сведений и данных об их счетах в банке или некредитной финансовой организации. Кроме того, нововведение касается и данных о расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые запрашивает клиенты банка или некредитной организации. Правильство предлагает наделить Центробанк правом установить порядок предоставления банками или нефинансовыми организациями подобных сведений.

Если закон будет принят, то ЦБ также получит право определять единую форму предоставления таких сведений гражданам и порядок ее заполнения.

Авторы законопроекта отмечают, что нововведение обеспечить полноту и прозрачность данных в рамках сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.