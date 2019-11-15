Чита, 15 ноября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России сегодня, 15 ноября, вновь посетили место страшного ДТП в Агинском районе Забайкалья, где 14 ноября 2019 года погибли семеро человек. Как отмечено в официальном сообщении ведомства, необходимость в этом была связана с проведениемдополнительного осмотра места происшествия с применением криминалистических средств.

(сс)GDJ ДТП

«Кроме того, сегодня следователи СКР приняли к своему производству уголовное дело, возбуждённое вчера полицейскими по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — отмечается в сообщении СКР.

Напомним, авария произошла в тот момент, когда водитель микроавтобуса, занимающийся услугами по перевозке пассажиров, двигаясь по маршруту Ясногорск-Чита, столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, стоящим на обочине. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ЗИЛ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за одни сутки в Агинском районе Забайкалья произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек и ещё четверо пострадали. Сегодня, 15 ноября, в регионе объявлен траур. Для родственников погибших и пострадавших в Агинском медицинском колледже открыт пункт временного размещения, где людям оказывают, в том числе, и психологическую помощь.

Читайте также: В Забайкалье организован ПВР для родственников пострадавших в ДТП