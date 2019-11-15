Киев, 15 ноября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Украинские власти сохраняют линию на обострение отношений с Россией, в том числе потому, что именно к этому их подталкивают из Вашингтона, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 15 ноября, комментируя высказывания президента России о транзите газа через Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть прекращен, а иск, поданный «Нафтогазом» против Газпрома, может лишь усугубить ситуацию.

«Судя по происходящему на Украине и в российско-украинских делах в последние недели, у нас нет оснований рассчитывать на отказ Киева от линии на обострение отношений с нашей страной. Именно в этом контексте я и рассматриваю перспективы заключения контрактов и на снабжение Украины российским газом, и на продолжение транзита нашего газа в Европу.

Стояли бы так твердо Зеленский и его окружение на своей нынешней позиции, если бы их не подталкивали к этому из Вашингтона? Нет, не стояли бы. У них самих, как говорится, «кишка тонка». Аппетиты «наварить» и на транзите, и на земле, и на других активах Украины у них есть, и немалые, но для политической конфронтации одних денежных аппетитов мало. Сами же они отнюдь не твердолобые радикалы-догматики. Скорее — своего рода «диалектики».

Итак, за всей этой ситуацией стоит Вашингтон. Американцам очень важно, чтобы транзит российского газа через Украину в Европу прекратился. Введению в строй «Северного потока — 2» это уже не помешает, но даст Вашингтону дополнительные козыри для давления на Берлин по широкому спектру проблем.

Итак, судя по всему, попытки договориться с Киевом по газу на настоящий момент исчерпаны. Договорённость, тем не менее всё равно состоится: без российского газа Украине не прожить. Пусть на полгода или год позже, пусть через серьезный отопительный кризис на Украине, но она состоится.

Надеюсь, этот кризис приблизит и перспективы ментального выздоровления большинства населения этой страны, и оно, наконец, выберет более или менее патриотически ориентированную власть, а она сбросит американское ярмо.

Другими словами, толкая сейчас Киев на обострение, американцы в долгосрочном плане работают против самих себя», — отметил Михаил Демурин.