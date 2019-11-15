Мадрид, 15 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Гриф «секретно» снят в Испании с уголовного дела бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо — фигуранта так называемого дела реставраторов. Об этом сообщил российский адвокат Мазо Владислав Мусияка.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство Культуры РФ

Бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры инкриминируют отмывание денег. В деле фигурируют и члены его семьи. Адвокаты Мазо намерены ознакомиться с материалами дела на следующей неделе, пояснил защитник.

По словам Мусияки, испанские следователи рассекретили дело, так как оно более не представляет остроты для властей королевства. Из материалов станет известно, на чем основаны подозрения в отношении экс-чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября покинувшего Россию Бориса Мазо задержали в Австрии по запросу испанских властей. В испанском Коста-дель-Соль задержали его сына и бывшую жену.

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