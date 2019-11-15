Москва, 15 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Москве в салоне трамвае избили беременную женщину, сообщает 15 ноября пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

Сообщается, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения «беспричинно стал наносить беременной женщине удары». Пострадавшая потеряла сознание и упала. После происшествия ей потребовалась госпитализация в больницу.

Полиция задержала нападавшего — 41-летнего жителя Московской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

На сайте МВД опубликована видеозапись инцидента.