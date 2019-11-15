Барнаул, 15 ноября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Ситуация с поиском вирусов, бактерий и паразитов с последующим их лечением превратилась в РФ в идею фикс, отметил алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова вирусолога Виктора Зуева, раскритиковавшего заявление ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой о бесполезности некоторых анализов. Рассуждая о том, обязательно ли пациентам проходить тесты на вирус Эпштейна — Барр, он отметил:

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

«Бесконечные посевы на флору, соскобы слизистой на частицы вирусов, поиски антител и размеры иммунограмм ограничены только толщиной кошелька пациента. Отсюда и бесконечное лечение цитомегаловирусной и Эпштейна — Барр инфекции, здорового носительства геликобактера, различных дисбиозов и иммунодефицитов, которое превращается в бесконечный марафон, на многие годы принося доход лекарю и убытки пациенту. Да и само лечение наносит вред существенно бОльший, нежели сама болезнь.

В этом плане Елена Малышева, несомненно, права, подобные изыскания не имеют смысла для больного.

Чем хороши зарубежные протоколы, так это тем, что имеют четко прописанный алгоритм действий по каждому диагнозу. Например, поиски и лечение ЦМВ-инфекции требуютcя у новорожденных с острой инфекцией, у ВИЧ-инфицированных и пациентов после трансплантации органов.

В остальных случаях инфекция проходит самостоятельно, без лечения. Также известно, что специфического противовирусного лечения от ЭБ-инфекции не существует. Эти вирусы имеются практически у каждого землянина, проявляясь один раз в форме ОРВИ. Не менее прав и Андрей Продеус, рассуждая об индивидуальном подходе в каждом подобном случае, ибо заповедь врача «не навреди» актуальна и по сей день».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ведущая программы «Жить здорово!» Малышева посоветовала телезрителям отказываться от некоторых анализов из соображений экономии. По её мнению, гражданам не обязательно проходить тесты на вирус Эпштейна — Барра, поскольку вирус герпеса и цитомегаловирус есть у всех.

С такой позицией не согласен доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев, отметивший ИА «НСН», что диагностика на любой вирус является полезной, тем более если возникает какая-то патология с тем же герпесом.

Читайте также: «Медицина это не наука, а искусство»: о бесполезности некоторых анализов