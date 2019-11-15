Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Петербурге предложили создать официальный единый реестр всех театров города, с указанием их адресов и репертуаров, а также обязать исполнительную власть региона помогать театрам в трудных ситуациях. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатов Заксобрания Петербурга члены фракции «Единая Россия» Денис Четырбок и актриса Анастасия Мельникова.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Инициативу поддержали 15 ноября на заседании комитета Заксобрания по законодательству, сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно документу, отвечать за ведение реестра театров будет комитет по культуре Санкт-Петербурга. А правительство города будет обязано оказывать театрам информационную, организационную и финансовую помощь.

«Сегодня театру нужна помощь. Прежде всего, речь идет о поддержке камерных театров, которые прикладывают огромные усилия, чтобы оставаться на плаву. Со многими трудностями им приходится справляться в одиночку. Это и поиск средств на новые постановки, и решение вопросов материально-технической базы, и информирование людей о предстоящих мероприятиях. Конечно, так быть не должно», — отмечает Денис Четырбок.

Напомним, 2019 год был объявлен в России Годом театра.