Ярославль, 15 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод отрицательно оценивает планы поднять штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в пять раз. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Евгения Овод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областную думу поступил проект закона о росте штрафа с 100 до 500 рублей.

«Отношение резко негативное. Хотят, чтобы люди пешком ходили? Сначала стоимость проезда подняли, теперь штрафы. Это репрессивные меры. У нас были случаи, когда детей, у которых не было денег, высаживали из транспорта и они шли домой по морозу. Но это все вызовет негативную реакцию жителей. Думаю, что вряд ли этой мерой получится добиться увеличения выручки, скорее, оттолкнет от общественного транспорта», — поделилась своим мнением депутат Евгения Овод.