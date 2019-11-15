Владивосток, 15 ноября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В понедельник, 18 ноября, в Приморье ожидается ухудшение погоды и сильные осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Эдвард Мунк. Снег в переулке. 1906

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Как ожидается, в ночь на 18 ноября на юг Приморья возможен выход циклона, днём он будет перемещаться в северо-восточном направлении. В это время на большей территории Приморья пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снегопад. Местами прогнозируются очень сильные осадки: при дожде — от 15 до 40 мм за 12 часов и менее, при снеге — от 7 до 19 мм.

На востоке края и побережье осадки будут сопровождаться сильным ветром порывами от 20 до 25 м/с. Ночью 19 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае установилась хорошая погода, однако на дорогах сохраняется гололёд.