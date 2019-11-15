Сеул, 15 ноября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с министром обороны США Марком Эспером запланирована на 15 ноября. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

(сс) Chief National Guard Bureau Марк Эспер

Как сообщают журналисты канала, на переговорах планируется обсудить трехстороннее соглашение между США, Южной Кореей и Японией об обмене конфиденциальной военной информацией.

Отмечается, что срок договора, подписанного в 2016 году, истекает 23 ноября, и Вашингтон настаивает на его продлении.

Стоит отметить, что согласно трехстороннему соглашению Южная Корея предоставляла данные радаров о пусках баллистических ракет, которые производит Северная Корея. Из-за споров между с Токио в Сеуле отказались продлевать договор.