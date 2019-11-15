Калуга, 15 ноября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Калуге на пешеходном приходе на улице Глаголева 14 ноября около 18:00 рейсовый пассажирский автобус «Паз» двигавшийся по маршруту №8 наехал на двух пешеходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru В центре Калуги автобус сбил на переходе мать с ребёнком

Мать и ребенок по «зебре» переходили улицу на регулируемом пешеходном переходе на зелёный свет. От наезда автобуса серьезно пострадал ребёнок, которого с травмами пришлось госпитализировать. По факту наезда на пешеходов проводится полицейская проверка.

Напомним, в Калуге в октябре произошло 382 аварий, в результате которых 26 человек погибли и 475 получили травмы. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 61 ДТП, из них 36 — на нерегулируемых пешеходных переходах, 25 — на регулируемых.