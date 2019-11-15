Чебоксары, 15 ноября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении заведующего ветеринарным участком, которому инкриминировалось совершение служебных подлогов и дача взятки сотруднику полиции. Ему назначен условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Фигурантом уголовного дела стал заведующий Чичканским ветеринарным участком Комсомольской районной станции по борьбе с болезнями животных. Следствием и судом установлено, что весной 2019 года он вносил в ветеринарные справки сведения о том, что якобы был проведён клинический осмотр 19 голов КРС, которые направлялись на убой. Однако фактически, как установило следствие, осмотра не было.

По данным материалам уголовного, в августе заведующий ветеринарного пункта попытался передать 50 тыс. рублей полицейскому за вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Действия подследственного были пресечены.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник вину признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Взятка в размере 50 тыс. рублей по приговору суда обращена в доход государства.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. рублей. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности государственной службы в государственной ветеринарной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года под уголовное преследование попал глава Булдеевского сельского поселения Цивильского района. Его подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что в июле 2015 года по поручению подозреваемого была изготовлена выписка из похозяйственной книги, которая удостоверяла фиктивные сведения о наличии у его друга права собственности на земельный участок площадью 0,16 гектара в деревне Тожможары Цивильского района. На основании выписки новый фиктивный владелец зарегистрировал в регистрационной службе право собственности на этот земельный участок. Расследование уголовного дела продолжается.