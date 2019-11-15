Москва, 15 ноября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Нефть слегка подешевела по итогам торгов 14 ноября. Нефть марки Brent отскочила от уровней выше 63 долларов за баррель и финишировала в районе $62,30, получив поддержку на попытках снижения к $62. Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Удар по ценам нанес медвежий отчет минэнерго США, отразивший рост запасов срой нефти на 2,2 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились почти на 2 млн баррелей после шести недель снижения. Более того, добыча подскочила сразу на 200 тыс. баррелей в сутки, достигнув нового рекордного максимума на уровне 12,8 млн баррелей.

Примечательно, что производство сланцевой нефти продолжает увеличиваться, тогда как число буровых в стране неуклонно снижается. Данный пример подтверждает, что статистика от Baker Hughes в последние месяцы утратила свою актуальность как индикатор будущей добычи в связи с совершенствованием и повышением эффективности добычи.

В противовес отраслевому негативу выступил сигнал с торгового фронта. В частности, экономически советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил, что Россия и Китай близки к заключению промежуточной сделки. При этом однако он добавил, что Трамп пока не готов подписать соглашение.

Стоит отметить, что несмотря на откровенно негативный отчет минэнерго, реакция рынка оказалась довольно сдержанной и непродолжительной. Это подтверждает, что на данном этапе нефтяными ценами дирижирует в первую очередь ситуация с торговым конфликтом США и Китая, которая остается в центре внимания игроков.

Так что дальнейшая динамика Brent будет зависеть именно от этого фактора, и сейчас главная задача быков — протолкнуть цены выше $63 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть «слабеет» в ожидании новых драйверов