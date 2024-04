Лондон, 15 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. На фестивале X019 создатели Life is Strange анонсировали свою новую игру под названием Tell Me Why. Первый трейлер проекта опубликовали на YouTube-канале Xbox 14 ноября.

Tell Me Why

В Tell Me Why игроки будут управлять близнецами Тайлером и Элисон. Брату и сестре предстоит использовать их «особую связь», чтобы разгадать одну из тайн своего детства.

Напомним, разработкой Life is Strange занималась французская студия Dontnod Entertainment. Она была основана в мае 2008 года.