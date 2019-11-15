Воронеж, 15 ноября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. 12 тысяч тонн шампиньонов в год будет производить новый тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста ООО «Воронежский шампиньон» в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области. 14 ноября на производстве побывал губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе облправительства.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новый комплекс по производству шампиньонов в Воронежской области

На территории комплекса действует две производственные площадки — на одной подготавливается компост, на второй выращиваются шампиньоны. Предприятие рассчитано на производство 36 тысяч тонн компоста и 12 тысяч тонн шампиньонов ежегодно, выход на полную мощность планируется до конца текущего года. По словам главы ООО «Воронежский шампиньон» Игоря Зубкова, грибами, которые будут выпускать на предприятии, можно будет обеспечить полностью рынок региона, а также отправлять в регионы ЦФО. Объем инвестиций в проект заявлен в размере 2,5 млрд рублей.

«Здесь хорошая культура производства, все грамотно организовано. Региональный рынок точно должен быть обеспечен продукцией, 12 тысяч тонн в год — солидный объем. А если будет спрос на продукцию, будет рынок сбыта, думаю, руководство предприятия решит вопрос с расширением», — сказал Александр Гусев.

Губернатор также отметил особое значение нового предприятия для Новоусманского района: сейчас в новом комплексе работают 115 человек, преимущественно — местные жители, а всего проект предполагает создание 250 рабочих мест.

«Это очень важно и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения самочувствия жителей района: есть работа — есть зарплата. К слову, на этой неделе мы получили статистику, и за последние три года на территории Воронежской области создано почти 30 тысяч новых рабочих мест. Это седьмой результат в России, в то время как большая часть регионов теряет рабочие места. И мы прирастаем, в том числе, благодаря таким предприятиям», — отметил Гусев.