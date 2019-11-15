Москва, 15 ноября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Финляндию в мае 2020 года. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«Визит в Финляндию действительно планируется», — приводит ТАСС слова протоирея.

Напомним, сообщение о предстоящем визите патриарха Московского и всея Руси Кирилла Финляндию, который запланирован на период с 5 по 7 мая 2020 года, появилось на сайте евангелическо-лютеранской церкви. Соответствующее совместное приглашение ранее было направлено евангелическо-лютеранской, православной и католической церквями в Финляндии. Отмечалось, что в ходе визита патриарх встретится с руководителями церкви и обсудит с ними актуальные вопросы.

Добавим, что 5 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Турку и всей Финляндии Тапио Луома и делегацией Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. В ходе встречи Святейший Владыка с благодарностью откликнулся на приглашения посетить Финляндию, поступившие и от Автономной Финляндской Православной Церкви, и от Финляндии, и, в свою очередь, пригласил архиепископа Тапио Луома нанести официальный визит в Москву.

Последний раз патриарх Кирилл посещал Финляндию в 1994 году.