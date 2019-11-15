Донецк, 15 ноября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 83 единицы боеприпасов, сообщили 15 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 15 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Старомихайловка, Луганское, Петровское, Докучаевск», — сказано в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 329 единиц боеприпасов.

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