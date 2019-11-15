Москва, 15 ноября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Развитие программ целевой подготовки помогает сбалансировать ситуацию с кадрами в региональном здравоохранении. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«После того как исчезло обязательное распределение в вузах, за последние 20 лет накопился дисбаланс, потому что выпускники не хотят, действительно, ехать в глубинку, в малонаселённые пункты, где нет социальной инфраструктуры, где невозможно провести вечером досуг молодым людям», — заявила Скворцова.

«Поэтому мы создали в рамках сегодняшнего законодательства новые механизмы, которые позволяют всё-таки фиксировать медицинских работников, прежде всего врачей, там, где они нужны для оказания первичной помощи. Я имею в виду целевую подготовку. И сейчас уже более 50% бюджетных мест в вузах и более 70% мест в ординатуре целевые с эффективностью более 90% уже сейчас. То есть 90% возвращаются на те рабочие места, которые фактически были заказчиками для образования конкретного человека», — подчеркнула она.