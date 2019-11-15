Москва, 15 ноября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Документ опубликован 15 ноября на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

Распоряжение о введении обязательной маркировки глава правительства подписал 8 ноября. Отмечено, что товары, произведенные до введения обязательной маркировки, позволят реализовать до 1 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по маркировке молочных продуктов проводится в России с 15 июля 2019 года.

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