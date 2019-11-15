Москва, 15 ноября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. На фоне приближения налогового периода в РФ и укрепления нефтяных цен, наблюдавшегося 14 ноября в первой половине дня, российский рубль заметно восстановил свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курс доллара США опускался ниже отметки 64 руб., евро протестировал на прочность поддержку на 70,35 руб. Однако после поступления данных по запасам нефти в США, которые указали на очередной рост показателей, нефтяные фьючерсы потеряли чуть меньше одного доллара в цене. Североморская смесь Brent спикировала от $62,60 до $61,70 за баррель.

Сегодня, 15 ноября, на локальном валютном рынке сложились следующие диапазоны по основным валютам: доллар США 64,00—64,20 руб, евро 70,35—70,65 руб. Внимание международных участников рынка приковано к сообщениям относительно прогресса переговоров США — Китай.

Поступающие данные дают широкий диапазон мнений: от того, что сделка может быть и не заключена до 15 декабря — даты введения очередной порции санкций со стороны США, до ожиданий заключения промежуточного соглашения уже в предстоящий уик-энд. И это провоцирует повышенную волатильность на финансовых рынках.

Сегодня рубль будет отражать динамику на рынке нефти в рамках указанных выше диапазонов. Раскачать валютный рынок может какая-либо дополнительная информация относительно торгового соглашения» — считает эксперт.

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