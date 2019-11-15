Вашингтон, 15 ноября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп показал группе сенаторов от Республиканской партии стенограмму апрельского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил сенатор-республиканец Кевин Крамер 14 ноября в комментарии CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сенатор рассказал, что был вместе с коллегами на встрече с Трампом, в ходе которой тот несколько раз ссылался на апрельский разговор с Зеленским. Позже президент США спросил участников встречи, не хотят ли они увидеть сам документ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп пообещал опубликовать стенограмму своей первой беседы с Зеленским, которая состоялась после победы Зеленского на президентских выборах на Украине.