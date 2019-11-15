Ярославль, 15 ноября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Власти Ярославской области планируют увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 100 до 500 рублей. Законопроект о внесении изменений в региональный закон об административных правонарушениях внес в областную думу исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай в Ярославль

Бесплатный провоз багажа предлагается наказывать аналогично штрафом в 500 рублей. Действующая норма предусматривает штраф в 200 рублей.

Кроме того, проект закона предполагает, что привлекать безбилетников к административной ответственности смогут не только административные комиссии при местных органах власти, но и региональный департамент транспорта. Составлять протоколы смогут сотрудники департамента.

В пояснительной записке не указано, какими причинами вызваны планы резкого увеличения размера штрафа. Однако можно предположить, что одним из факторов стал значительный рост стоимости проезда в Ярославле в октябре — с 23 до 28 рублей за поездку. При этом из-за низкой зарплаты два городских предприятия общественного транспорта испытывают недостаток кондукторов. Вероятно, увеличением размера штрафов власти пытаются поднять выручку убыточных городских предприятий.